Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 24 октября 2020 года: скончался 70-летний пенсионер

Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 24 октября 2020 года увеличилось. Утром в региональном оперативном штабе сообщили о 65 смерти пациента с подтвержденным COVID-19. В областном центре скончался пенсионер. Мужчине было 70 лет.

Липчанин лежал в больнице. Коронавирусная инфекция вызвала у него двустороннюю пневмонию. У горожанина также имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. На фоне тяжелого течения COVID-19 у пациента развилось острое нарушение мозгового кровообращения. Прогрессировала легочно-сердечная недостаточность. Спасти мужчину не удалось.

Напомним, за минувшие сутки в Липецкой области вирус выявили у 82 жителей. За все время пандемии в регионе заболели 7 520 человек.