Липчанину грозит арест за поддельный больничный лист

В начале января 2020 года 24-летний житель Липецка решил купит себе больничный лист. Сделал он это через интернет. Парень позвонил на первый попавшийся номер, предоставил данные о себе и заказал документ.

Через несколько дней липчанин встретился с курьером и забрал фиктивный больничный. А затем сдал его в отдел кадров на предприятии. Парень был уверен, что подделку никто не заметит. Но через несколько месяцев его вызвали в полицию, где он во всем признался.

Возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.159.2 УК РФ "Покушение на мошенничество при получении выплат". Санкция статьи предусматривает до 4 месяцев ареста. Уголовное дело с утврежденным обвинительным актом направлено в суд.