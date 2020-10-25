В Липецке 22 многоквартирных дома остаются без отопления

Глава Липецка Евгения Уваркина рассказала о проблемах с отоплением в городе. По словам мэра, отопительный сезон стартовал с 19 октября. Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации отчитались о 100% готовности. Но спустя шесть дней проблемы остались в 22 липецких домах. Сотни семей остаются без тепла из-за неисправностей на сетях ПАО «Квадра» и АО «ЛГЭК».

- Начало сезона никогда не обходится без проблем, у нас была с энергетиками и коммунальщиками договоренность оперативно отрабатывать заявки граждан. Четыре часа мы дали на прием в работу обращения, поступившего в ЕСД, и сутки на решение проблемы. Сегодня же я вижу сотни просроченных заявок, - написала на своей страниц в Instagram Евгения Уваркина.

Мэр пообещала пристально следить за работой управляющих компаний. У них есть четыре часа на принятие обращений и еще сутки для отработки. Если проблемы не будут решены за указанный срок, мэрия обратится жилинспекцию, чтобы та приняла меры.

Напомним, если у вас есть трудности с отоплением, нужно обращаться в Единую диспетчерскую службу – 8 800 450 48 48.Фиксация заявки в ЕСД позволяет оперативно отслеживать ее статус и ход работ по обращению.