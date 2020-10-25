За сутки в Липецкой области 84 человека заразились коронавирусом и 92 выздоровели

84 новых случая коронавируса зарегистрировали в Липецкой области за минувшие сутки. Как сообщил оперштаб 25 октября, 50 зараженных выявили в Липецке, шесть - в Задонском, по пять - в Добринском и Тербунском районах, по четыре - Данковском и Хлевенском, по три - в Грязинском и Елецуом районах, два - в Краснинском, по одному - в Лев-Толстовском и Становлянском районах. Всего в регионе зафиксировали 7 604 заболевших COVID-19.

92 пациента накануне окончили лечение, с начала эпидемии выздоровел 6421 человек. 65 липчан умерли. 1 118 - на лечении.

В больницах находятся 361 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», 483 - с подозрением на вирус. Лечатся на дому 757 пациентов с легкой формой COVID-19.