Число умерших от коронавируса в Липецке на 26 октября составило 66 человек: скончалась женщина с COVID-19

Число умерших от коронавиурса в Липецкой области на 26 октября 2020 года составило 66 человек. За текущие сутки стало известно о смерти 65-летней пациентки ковидного госпиталя. Как сообщает оперативный штаб региона, 65-летня женщина была из Добровсокго района.

Женщина лежала в инфекционном госпитале с диагнозом двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией. Врачи делали все необходимое по рекомендациям Минздрава. Но у женщины были хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы, что значительно осложняло лечение.

Официально смерть констатировали на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности. Администрация Липецкой области выразила соболезнования родным и близким умершей.