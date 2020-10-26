В Липецкой области ликвидировали администрацию Лебедяни и упразднили должность мэра

Мэрию Лебедяни ликвидировали Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецкой области ликвидировали администрацию города Лебедянь. Ее полномочия передали администрации Лебедянского района. Как сообщает информационно-краеведческий портал Лебедяни, большинство жителей горда изменений пока не заметили.

Само «городское поселение Лебедянь», которое образовали в 2005 году, остается. Также у города остался бюджет и городское совет депутатов, который будет его принимать. Но исполнять бюджет теперь будет администрация района.

Должность мэра Лебедяни упразднили. Вместо должности главы администрации города появилась должность руководитель городского поселения. Им по совместительству стала председатель лебедянского горсовета. Кстати, впервые за всю историю Лебедяни, главой стала женщина. Муниципальное образование возглавила директор Городского центра культуры и досуга Светлана Леонидовна Трофимова.