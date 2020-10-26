Взрыв на танкере «Генерал Ази Асланов»: среди пропавших моряков житель Липецка

Среди пропавших моряков житель Липецкой области Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

В Азовском море продолжаются поиски троих пропавших моряков танкера «Генерал Ази Асланов». Взрыв на борту танкера прогремел вечером 24 октября. 10 человек спасли, еще трое оказались за бортом во время взрыва.

На данный момент остаются не найденными 3 человека: 35-летний боцман из Астраханской области, 19-летний матрос из Краснодарского края и 23-летний практикант из Липецкой области, сообщает РИА Волга со ссылкой на собственный источник.

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, 26 октября пропавших моряков ищут на побережье Темрюкского, Славянского и Приморско-Ахтарского районов. В поисках участвуют 71 человек и 20 единиц техники, включая вертолеты.

В воскресенье проверили 56 км береговой линии, пока никого не нашли. Всего спасатели обследовали более 100 квадратных миль.