Коронавирусом в Липецкой области заразились 82 человека за сутки

Число зараженных короанвирусом в Липецкой области на 26 октября 2020 года составило 7 686 человек. За текущие сутки в регионе выявили 82 новых случая заражения COVID-19.

С учетом новых случаев, в настоящий момент коронавирусом в регионе официально болеют 1199 человек. Этим утром стало известно о смерти 65-летней женщины из Добровского района. Всего в инфекционных госпиталях умерли 66 человек, выздоровели – 6421 житель региона.

Из активно зараженных в ковидных госпиталях лежат более 360 человек, остальные лечатся дома. Также в больницах остаются около 480 жителей региона с подозрением на выделение вируса.

Напомним, что из-за ухудшения ситуации по коронавирусу в Липецке снова закрыли театры и запретили массовые мероприятия.