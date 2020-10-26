В Липецке незнакомец изнасиловал студентку на улице

В Липецке насильник напала на молодую девушку прямо на улице. Все случилось в воскресенье вечером, 25 октября, в малолюдном месте в районе парка Победы. Там на улице Полиграфической на молодую девушку напал незнакомый мужчина.

По предварительным данным, нападавший схватил девушку и, пригрозив расправой, заставил пойти с ним в овраг неподалеку. Где в итоге изнасиловал. По факту заявления проходит проверка..

Подробности произошедшего пока не сообщают. Все обстоятельства выясняются. Как рассказал «КП-Липецк» источник в правоохранительных органах, девушка – совершеннолетняя. Личность предполагаемого насильника в настоящее время устанавливают.