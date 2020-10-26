В Липецке школьников 32 классов перевели на дистанционку из-за ОРВИ

Часть липецких школ ушли на каникулы Фото: Юлия КЛЮЕВА

С этого понедельника, 26 октября, некоторые школы Липецка ушли на каникулы. Отдыхают ребята из образовательных учреждений №32, 59 и 61. В школе №1 на каникулы отправили первые классы. В школе №14 - с 1 по 7 классы. В школе №29 - с 5 по 7 классы. Продолжают отдыхать учащиеся учреждений №42 и 63. Со среды, 28 октября, каникулы начнутся у ребят из 8-11 классов школы №29.

На дистанционное обучение перевели 32 класса из 29 школ. Напомним, на онлайн-режим переводят классы, в которых 20% и более учащихся заболели ОРВИ. К этому понедельнику болеют 4,6% от общего числа школьников и 18,1% педагогов. Карантин длится неделю. Если ситуация улучшается, то ребята возвращаются в школу. Если нет - дистанционку продлевают.