Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 26 октября 2020 года составило 6440 человек

Липчане борются с коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 26 октября 2020 года увеличилось. За сутки медики выписали еще 16 человек. Всего в Липецкой области с COVID-19 справились 6 440 пациентов.

Напомним, что инфекцию за минувшие сутки выявили у 82 жителей региона. В Липецке 37 заболевших. В Грязинском районе - 10. В Долгоруковском районе 7 новых случаев. В Ельце, Задонском и Краснинском районах - по 5. В Данковском и Добринском районах заразились 3 местных жителей. В Чаплыгинском районе - 2. В Воловском, Елецком, Липецком. Становлянском и Лев-Толстовском районах по 1 заболевшему.

Всего за время пандемии в регионе зафиксировали 7 686 случаев коронавируса. Умерли 66 человек. Лечение продолжают 1 180 липчан. Из них 374 пациента лежат в больницах. Остальные 806 находятся дома. У 483 человек подозревают COVID-19.