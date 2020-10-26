С начала года у липчан забрали 643 единицы огнестрельного оружия

В Липецкой области Росгвардия продолжает проверять владельцев огнестрельного оружия. В случае нарушения условий хранения, пистолеты и ружья изымают. По данным пресс-службы регионального управления, с начала в Липецкой области из незаконного оборота изъяли 643 единицы огнестрельного оружия, еще 324 единицы граждане сдали добровольно. Также за нарушения связанные с оборотом оружия за 2020 год наказали по административной статье 1100 человек.

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы напоминают, что оружие нужно хранить строго в соответствии с правилами, в сейфе под замком и только при наличии лицензии. При этом владельцы должны обеспечить безопасность для окружающих, а также исключить возможность попадания оружия или боеприпасов в другие руки.

Если владельца ловят на нарушении дважды за год – лицензию аннулируют, оружие забирают.