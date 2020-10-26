Во вторник в Липецке отключат свет, холодную и горячую воду

Во вторник, 27 октября, некоторые дома Липецка останутся без электроэнергии и воды. С 9 утра до 5 часов вечера свет отключат по улицам Кирова и Верхняя. С 2 до 5 вечера света не будет в селе Сселки: улицы Сокольская, Школьная, Провинциальная, Листопадная, Парковая, Жемчужная, Ракитная.

С 9 утра до 5 часов вечера горячую воду отключат в доме №21а по улице Юношеская и №3а по Монтажников. С 10 утра до 8 часов вечера в селе Косыревка без воды останутся дома №20 и 21 по улице Новая.

С 10 утра до 8 часов вечера холодной воды не будет по адресам: улица Юношеская, 83, 55, 87, 87б, 103, 50, 50а, 50 строение 7, 9, 11; село Косыревка улица Орловская, 42, 42а; Новая, 1 строение 1, 10, 10/1, 11, 13, 13б, 15а, 15б, 15в, 16, 16/1, 18-21, 19а, 20а; Ленина, 1б; Советская, 1-15, 61, 61а, 61а строение 5.

На тот же период времени краны пересохнут по улицам Московская, 2, 2б; Газина, 11-13; площадь Аксакова, 6-8; площадь Заводская, 1, 9, 13, 15, 9/1, 3/2; Богатырская, 2, а также частный сектор улица Ольховская.

Воду подвезут к дому №50 по улице Юношеская, к дому №2 по Московской и №2 по улице Богатырская.

Более подробную информацию об отключениях липчане могут узнать по телефонам 175 и 236-175.