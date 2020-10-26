В Липецке на полигоне "Орлиный лог" высадят деревья и кустарники

В Липецке стартует рекультивация мусорного полигона "Орлиный лог". Работы запланированы на 2 года. До конца декабря подрядчик должен выполнить плановую и высотную привязку сооружений, снести мешающие деревья, засыпать трещины и провали поверхности суглинистым и песчаным грунтом, устроить подстилающий слой.

Основные работы начнутся с апреля следующего года. С полигона уберут щебенку и мусор. А затем привезут плодородную почву. В мае рекультивируют зоны отвалов грунта. Для этих работ потребуется около 20 единиц спецтехники - 6 самосвалов, 4 бульдозера, 3 экскаватора, 2 поливомоечные машины, 2 навесные грунтоуплотняющие машины, трактор, кольчато-шпоровый каток и автокран. Затем высадят траву, саженцы деревьев и кустарников.

Работы проведут в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология". Финансирование выделили из федерального, регионального и городского бюджетов.