На улицах Липецка появятся новогодние узоры

В Липецке начали готовиться к Новому году Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке начинают готовиться к Новому году. На этой неделе на улице Зегеля и Советская появятся малые световые консоли. 145 узоров и 48 циферблатов новогодних часов разместят на фонарных столбах вдоль магистралей. На улице Белана отремонтируют иллюминацию "Волшебная ветвь". Специалисты заменят сгоревшие лампочки. А затем проведут пуско-наладочные работы. Как сообщили в пресс-службе мэрии, зажгутся новогодние огни немного позже.

Продолжаются и текущие работы. На минувшей неделе в городе осветили 28 пешеходных переходов. У "зебр" установили 84 фонаря. На этой неделе светлее станет на переходах через улицы Политехническая и Белянского. А в начале ноября - на улицах Берзина, Вермишева, Петровский спуск.

Также специалисты заменили лампы в светильниках на улицах 15 микрорайон, Юных Натуралистов, Городовикова, Рудничная, Солнечная, Бунина и Стаханова. Работы продолжатся.