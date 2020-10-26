Вандалы испортили в Липецке 9 урн

Вандалы испортили урны в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке у театра драмы Льва Толстого вандалы испортили урны. У 8 негодяи оторвали деревянные элементы. Одну урну сломали полностью.

В пресс-службе мэрии напомнили, что объекты установили в 2019 году в рамках благоустройства территории вокруг театра. Каждая из урн стоила около 26 тыс. рублей. Специалисты городского управления строительства готовят заявление в полицию.

Вандалы испортили урны в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Случаи вандализма в городе - не редкость. Так, весной неизвестные хотели оторвать секции забора в парке Металлургов. Летом злодей отломил кисть от памятника художнику Виктору Сорокину. В Быхановом сады выкопали 5 туй. На Городище сломали карусель, испортили велопарковку, исписали лавочки. Надписи появились и на урнах обновленного парка Победы. А в минувшие выходные кто-то поджег мусорный контейнер в районе ЛТЗ.

В Липецке на ЛТЗ злодеи подожгли контейнер Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке на ЛТЗ злодеи подожгли контейнер Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчан просят бережно относиться к общественным пространствам. А свидетелей актов вандализма сообщить в полицию или по номеру "112".