В Липецке умерла 6-летняя девочка с высокой температурой

Горе в липецкой семье случилось в воскресенье днем, 25 октября, в одном из домов по улице Циолковского. В правоохранительные органы поступило заявление, что умер 6-летний ребенок.

По данным следствия, у девочки несколько дней держалась высокая температура тела, в воскресенье ребенку стало хуже и утром родители вызвали скорую помощь. Но к моменту прибытия бригады медиков, ребенок уже был мертв. Врачам оставалось только констатировать смерть.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, по данному факту проводится проверка, сейчас следователи выясняют все подробности трагедии и устанавливают точную причину смерти девочки. Возбудят ли уголовное дело и по какой статье, станет известно по окончанию проверки.