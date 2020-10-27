В Липецке от коронавируса скончалась 60-летняя женщина

Число умерших от короанвируса в Липецке на 27 октября 2020 года составило 67 человек. По данным оперативного штаба, за текущие сутки в инфекционном госпитале скончалась 60-летняя женщина с подтвержденным COVID-19.

У женщины балы вызванная новой коронавирусной инфекцией двусторонняя пневмония. Врачи прилагали все усилия, лечение осуществлялось в соответствии с рекомендациями Минздрава. Но у пациентки был ряд других заболеваний. Из-за гипертонии и хронической патологией сердечно-сосудистой системы внебольничная пневмония протекала тяжело.

Официально смерть констатировали на фоне прогрессирования легочно-сердечной. Администрация области выразила соболезнования родным и близким умершей.