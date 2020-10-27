За месяц в Липецке оштрафовали более 50 человек за проезд без маски

За минувший месяц в Липецке на соблюдение масочного режима проверили 11,5 тыс. автобусов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, составили 137 протоколов на перевозчиков и 35 на пассажиров. Практически все административные дела рассмотрены в суде.

Так, 50 водителей областного центра получили предупреждение. А 43 выписали штраф. Раскошелиться придется и 8 пассажирам. Напомним, что сначала контролеры просят надеть липчан маску. Если получают отказ, тогда составляют протокол об административном правонарушении.

Специалисты отмечают, что пассажиры стали более дисциплинированы. Водители, наоборот. Многие надевают маски, но опускают их на подбородок. Это считается нарушением.

Штраф для физических лиц - до 30 тыс. рублей. Для юридических лиц - от 100 до 300 тыс. рублей.