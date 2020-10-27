Липчане стали реже жаловаться на проблемы с отоплением

В минувший понедельник, 26 октября, в Липецке операторы "112" приняли 2 жалобы на отсутствие тепла в домах. Как сообщили в пресс-службе городского управления ГО и ЧС, это в 10 раз меньше, чем в минувшую среду.

Напомним, отопительный сезон стартовал на прошлой неделе 19 октября. Позвонив по единому номеру экстренных служб, липчане сообщали о порывах во внутридомовых сетях, течи в радиаторах, а также жаловались на холодные батареи. Полученную информацию операторы передавали в управляющие компании и департамент ЖКХ.

По словам начальника управления по делам ГО и ЧС Николая Новикова, в этом году на номер "112" поступило меньше сезонных звонков.

- Оперативность реагирования обеспечивается, в том числе, эффективным взаимодействием городской дежурно-диспетчерской службы с ЕДДС Липецкой области, - сообщил Николай Новиков.