В Липецке пропал высокий и хромой мужчина

В Липецке пропал 36-летний мужчина Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке ищут 36-летнего мужчину. Абронов Алексей Александрович пропал в областном центре несколько недель назад. С 17 октября о его местонахождении ничего не известно. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", нужна помощь добровольцев.

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серые.

Был одет: предположительно черная болоньевая куртка, темно-синие джинсы, кроссовки.

Особые приметы: хромает.

Просьба ко всем, кто видел Алексея Абронова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры "Лиза Алерт" или на единый номер вызова экстренных служб "112".