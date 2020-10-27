Под Липецком будут судить мужчину, который обматерил чиновника

В Липецкой области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего мужчины. Его обвиняют в оскорблении представителя власти, находящегося при исполнении своих служебных обязанностей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в сентябре этого года житель Долгоруковского района был пьян. Находясь в общественном месте, он обматерил главу одного из сельских поселений.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст.319 УК РФ "Оскорбление представителя власти". Мужчина полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.

Наказание по статье - штраф до 40 тыс. рублей либо до 360 часов обязательных работ, либо до 1 года исправительных работ.