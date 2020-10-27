В среду 9 улиц Липецка останутся без света, 11 - без холодной воды

В Липецке отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 28 октября, в некоторых домах Липецка отключат свет, холодную и горячую воду. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 9 утра до 12 часов дня без света останутся жители улиц Берёзовая, Фруктовая, Тельмана, 21, 21а и Балмочных, 36, 38, 38а.

С 9 утра до 5 часов вечера свет погаснет в домах по улицам Кирова и Верхняя. С 2 до 4 вечера электроэнергию отключат по адресам: улица Коммунистическая, 16, 18а; Бачурина, 17; Жуковского, 6, 9а.

С 9 утра до 6 часов вечера без горячей воды останутся жители улицы Энгельса, 1/1-1/3, 3/1, 3/2, 5а, 5б, 7а.

Холодную воду с 10 утра до 5 часов вечера отключат по адресам: площадь Торговая, 2, 4, 16а; улица Неделина, 14, 14а.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Папина, 29, 29а, 31, 31б, 31в, 21/3, 19б, 3, 3а, 3д, 6а; Механизаторов, 2, 4, 6; Студенческий городок, 1, 2, 5, 7-10, 12, 12а, 11а, 16а, 17; проезд Строителей, 12, 12а, 14а.

С 10 утра до 10 часов вечера воды не будет у жителей улиц Белана, 12, 14, 16, 18; Меркулова, 63; Свиридова, 11, 13, 17-19, 21, 20к2, 20к4, 24к1; Коцаря, 1-7, 3а, 3аК1, 9, 10, 10а, 12, 14; Стаханова, 59, 61, 63, 65, 67, 75.

Воду подвезут к площади Торговой, 4; улице Коцаря, 1, 3а, 3а к.1; Стаханова, 75; Студенческий городок, 5. За подробной информацией об отключениях обращаться в диспетчерскую по номерам: 175 и 236-175.