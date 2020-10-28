Под Липецком столкнулись две "Лады": пострадал водитель

Под Липецком столкнулись две "Лады" Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки автоинспекторы выявили на дорогах Липецкой области 2 831 нарушение Правил дорожного движения. По данным регионального УГИБДД, за руль в нетрезвом состоянии сели 7 водителей. Еще 50 человек не пристегнулись во время движения. Автомобилисты 2 401 раз превысили скорость. Также произошло 24 аварии, в которых никто из людей не пострадал.

В минувший вторник, 27 октября, в Усмани столкнулись две "Лады-Приоры". Травму получил 32-летний водитель одной из машин. Медики оказали ему помощь и отпустили. Предварительная причина ДТП - выезд на встречку.

В ГИБДД напоминают, что выезд на полосу встречного движения - один из самых опасных маневров. Совершать его можно только в разрешенных правилами местах, а также при полной уверенности в его безопасности.