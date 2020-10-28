В четверг 2 улицы Липецка останутся без света, 10 - без воды

В четверг, 29 октября, в Липецке планируются отключения света и воды. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 9 утра до 4 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Балмочных, 36, 36а, 38, 38а; Тельмана, 21, 21а.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Индустриальная, 8, 10, 12, 19, 21, 21а, 21б, 23, 42, 44; проспект Победы, 73, 75, 77, 79, 85, 87а, 71; Катукова, 54, 56; Титова, 3/2, 3/3, 7/2-7/4, 9/5; Космонавтов, 37, 37/2-37/5, 37/7, 39/3-39/5; Звездная, 1, 2, 2/1, 2/2, 3/1-3/5, 4, 5, 7/3, 7/4; Гагарина, 106; Зои Космодемьянской, 224, 228, 230, 30 ст.1, 30; Алмазная, 10 ст.1, 6/1, 10а, 10б, 10/4, 10/2; частный сектор: улица Боровая; санаторий "Мечта", 1-6.

Воду подвезут по адресам: Индустриальная, 8; Катукова, 54 - 56; Титова, 9/5; Звездная, 2/2; Зои Космодемьянской, 224; Гагарина, 106, санаторий "Мечта".

Более подробную информацию об отключениях можно узнать по телефонам 175 и 236-175.