Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 29 октября 2020 года составило 69 человек

Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 29 октября 2020 года увеличилось. По данным регионального оперативного штаба, от COVID-19 скончалась пенсионерка. С начала пандемии это 69 смерть пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Умершей было 62 года. Женщина жила в Хлевенском районе. Вирус вызвал у нее двустороннюю пневмонию. Пенсионерку положили в больницу. Однако, лечение осложнялось хроническими заболеваниями: патологией сердечно-сосудистой системы, гипертонической болезнью, метаболическим синдромом и обструктивной болезнью легких. Легочно-сердечная недостаточность прогрессировала. Медикам оставалось лишь констатировать смерть.

Напомним, что в Липецкой области коронавирус выявили более чем у 7,8 тыс. жителей. Выздоровели более 6,5 тыс липчан.