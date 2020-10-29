Под Липецком подростки угнали машину

На днях в отдел полиции Липецка обратился 28-летний мужчина. В своем заявлении он указал, что у него с потерянной банковской карты похитили 15 800 рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, предполагаемого преступника задержали. Им оказался неработающий, ранее судимый 35-летний липчанин. Злодей рассказал, что пошел с картой по магазинам - ею можно расплачиваться без пин-кода на сумму до 1 000 рублей.

Накануне, 28 октября, помощи полицейских попросил 20-летний парень. В районе дома по улице Коммунистическая на него напал неизвестный и, применив силу, похитил телефон. Подозреваемый - неработающий 19-летний житель областного центра. Молодого человека задержали.

А в Грязях у 36-летнего мужчины угнали "ВАЗ-21053". Машина стояла у дома на улице Тургенева. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали двух подростков 16 лет. Автомобиль изъяли.