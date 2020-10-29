Липчанина, несколько лет насиловавшего падчерицу, будут судить

В Липецкой области завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Грязинского района. Его обвиняют в совершении преступлений по ч.3 ст.134 УК РФ "Половое сношение с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста" и ч. 1 ст. 134 УК РФ "Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста".

По данным следствия, мужчина несколько лет насиловал падчерицу. Пока матери не было дома, злодей склонял девочку 2003 года рождения к интимным отношениям. Все закончилось, когда женщина прочитала его переписку в соцсети. Она тут же обратилась в полицию.

На время предварительного следствия насильника заключили под стражу. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, вину он признал частично. Материалы уголовного дела переданы в суд. Липчанину грозит до 20 лет тюрьмы.