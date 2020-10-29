Под Липецком "Газель" сбила пешехода: пострадавший в больнице

Под Липецком пешеход попал под колеса "Газели" Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области зафиксировали 2 680 нарушений Правил дорожного движения. По информации пресс-службы регионального УГИБДД, 5 водителей сели пьяными за руль. Не пристегнулись во время движения 37 человек. Также водители 2 249 раз превысили скорость, припарковались в неположенном месте. Произошло 32 аварии, в которых никто из людей не пострадал, только машины.

В минувшую среду, 28 октября, на трассе "Дон" в Елецком районе сбили 26-летнего пешехода. На территории площадки отдыха 39-летний водитель "Газели" сдавал назад и наехал на мужчину. Пострадавшего с травмой доставили в больницу.

Госинспекция просит водителей быть внимательнее, особенно при движении задним ходом. В случае происшествия звонить на номер "112".