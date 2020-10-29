В 2021 году выйдет фильм о Герое России Олеге Пешкове

О Герое России Олеге Пешкове выйдет фильм. Съемки о трагической гибели пилота в настоящий момент проходят в Севастополе. Напомним, в 2015 году турецкий истребитель на границе с Сирией сбил российский самолет Су-24. Командира бомбардировщика Олега Пешкова расстреляли сирийские боевики. Липчанину было 45-лет.

Как сообщили "Вести-Севастополь", в фильме расскажут о жизни пилота липецкого авиацентра. Съемки также пройдут в Липецке, Москве и Санкт-Петербурге. В роли Героя России – Игорь Петренко. Кстати, актеров обучал военный спецназ.

Проект поддерживает Министерство обороны. Для съемок привлекли настоящую боевую авиацию. Многие трюки выполняют каскадеры. Фильм планируют выпустить в прокат в конце 2021 года.