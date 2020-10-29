Вор ухаживал за украденными у липецкой пенсионерками кроликами

В Липецке раскрыли кражу кроликов, которая произошла 20 октября на улице Шкатова. Там в частном секторе ночью кто-то пробрался в дом к 62-летней женщине и украл из сарая кроликов. Женщина написала заявление и воришку вычислили через два дня.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемым оказался 36-летний мужчина, ранее уже судимый за кражу. Во время обыска полиция нашла тех самых пропавших животных.

Рецидивист признался, что ухаживал за животными, заботился кормил. Вместе с тем, трех кроликов оценили в 15 000 рублей. Дело возбудили по части 2 статьи 158 УК – кража с проникновением и значительным ущербом. Любителю живности грозит до 5 лет тюрьмы.