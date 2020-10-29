В Подмосковье поймали челябинца, который вез в Липецк 2 килограмма наркотиков

В Подмосковье инспекторы ДПС остановили машину с наркотиками, которые везли в Липецк. Как сообщает пресс-службы ГУ УМВД по Московской области, машину остановили для проверки документов на посту на трассе М-4 «Дон». За рулем был 30-летний житель Челябинской области.

«При беседе с полицейскими водитель вел себя подозрительно и сильно нервничал. Сотрудники Госавтоинспекции приняли решение провести досмотр транспортного средства. В салоне машины инспекторы ДПС обнаружили 4 пакета с порошкообразным веществом», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Экспертиза показала, что в пакетах было 2 килограмма метилэфедрона. Водитель признался, что забрал пакет из тайника в лесу в Воскресенском и вез в другой тайник в Липецк. Дело возбудили по статье 228.1 УК – покушение на сбыт. Перевозчик сейчас под стражей.