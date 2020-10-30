С понедельника в Липецке продлят маршрут автобуса №330

В Липецке изменится схема движения автобусов №330 Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке изменится маршрут автобуса №330. С понедельника, 2 ноября, транспорт будет доезжать до остановки "30 микрорайон". По данным пресс-службы городской администрации, автобусы поедут по улицам Кривенкова, Свиридова. Кстати, об изменениях попросили сами липчане - жители микрорайона "Европейский".

Из-за продления маршрута №330 с ноября в областном центре скорректируют расписание автобусов №30 "НЛМК - Микрорайон "Елецкий".

Напомним, что более подробную информацию о движении городского транспорта можно узнать в центральной диспетчерской службе по телефону 31-00-82. Там же можно уточнить расписание автобусов. А время отправления от остановок есть на официальных сайтах департамента транспорта города и МБУ "ЛГТК".