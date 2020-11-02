«Хонда» перевернулась на крышу в ДТП в Липецке

Авария произошла в воскресенье, ноября, на улице Катукова в Липецке. Там столкнулись «Хонда» и «Форд», от удара первая иномарка перевернулась на крышу. Момент ДТП зафиксировали камеры наблюдения.

На записи видно, как «Форд» выезжает с развязки и в этот момент его догоняет следовавшая по главной японская иномарка. Водитель прижимает «Хонду» к бордюру, после чего она переворачивается и «проезжает» несколько метров на крыше.

Судя по кадрам, людям из перевернутой машины помогали выбраться очевидцы. К счастью, ДТП обошлось без серьезных травм. Всего по данным ГИБДД за три дня на дорогах Липецкой области зарегистрировали 70 аварий без пострадавших.

Также минувшим вечером на Октябрьском мосту столкнулись ВАЗ и «Газель», по словам очевидцев, в этой аварии тоже обошлось без пострадавших.