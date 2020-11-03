В Липецке задержали воронежца, пытавшегося обмануть фирму на 14 млн рублей

В Липецке задержали 36-летнего жителя Воронежа, подозреваемого в крупном мошенничестве. Спецоперацию провели сотрудники ОМОН Росгвардии вместе с оперативниками УЭБиПК УМВД России по Липецкой и Владимирской области.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии региона, злодей пытался завладеть кабелем на сумму 14 млн рублей. Мужчина отправился на предприятие, расположенное во Владимирской области. Воронежец представился сотрудником федеральной сетевой компании. Он запросил 24 км кабеля. Заключили договор.

Фирма отправила груз по обговоренному пути следования. Товар сопровождали оперативные работники. Подозреваемого задержали во время получения товара. Возбуждено уголовное дело - мошенничество, совершенное в особо крупном размере.