Ночью под Липецком на трассе «Дон» сгорел грузовик

"Газель" сгорела на трассе под Липецком. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Автомобильный пожар случился этой ночью, 5 ноября, на трассе М-4 «Дон» в Становлянском районе Липецкой области. Там на 337 километре дороги загорелся грузовик ГАЗ-330232. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 2 часа ночи.

Пожар на трассе М-4 под Липецком Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, на место выезжало одно отделение пожарно-спасательной части №29. Пожар потушили, но от «Газели» почти ничего не осталось. Выгорела кабина и моторный отсек. К счастью, люди не пострадали. Причины возгорания сейчас устанавливают эксперты.

Люди не пострадали Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В МЧС просят соблюдать правила пожарной безопасности и напоминают водителям, что в любом автомобиле всегда должен быть огнетушитель. А в случае пожара, нужно сразу звонить 01 или 101.