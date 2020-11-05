В Липецке родители могут перевести школьников на дистанционку

Липчане могут по заявлению перевести школьников на дистанционное обучение Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкие родители могут по своему желанию перевести ребенка на дистанционку. Об этом сегодня заявили на заседании регионального оперштаба.

Массового карантина в школах не предвидится. Разумеется, если в учебном заведении не превышен эпидпорог. Но родители могут написать заявление о переводе на дистанционное обучение школьника. Им предоставят доступ к цифровым платформам, а учителя будут ежедневно давать задания и обратную связь. Перевести на "дистант" можно даже 1 ученика из класса.

Напомним, что на онлайн-обучение уходят классы, в которых ОРВИ выявили у 20% ребят и выше. В настоящее время учащиеся 34 школы из 64 ушли на плановые каникулы. Также отдыхают параллели 8-11 классов школы №14 и 1-4 классы из школы №29.