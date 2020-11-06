В Липецке 40-летний мужчина украл в магазине игровую приставку

В Липецке злодей стащил из магазина игровую приставку Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший четверг, 5 ноября, в отдел полиции Липецка обратился 45-летний мужчина. В заявлении он указал, что кто-то пробрался в его квартиру по улице Водопьянова. Судя по всему, неизвестный подобрал ключ. Пропали ноутбук и бензопила. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, подозреваемого задержали по "горячим следам". Им оказался неработающий 49-летний липчанин.

Оперативники раскрыли еще одну кражу. У дома по улице Первомайская у 34-летнего горожанина украли рюкзак. Внутри были 2 банковские карты, с которых после пропали 3 797 рублей. Предполагаемого преступника задержали - неработающего 32-летнего липчанина.

Также правоохранители установили личность злодея, укравшего из магазина игровую приставку стоимостью 13 300 рублей. На преступление пошел неработающий 40-летний мужчина.