Новое граффити с пожарными скоро появится на здании в Липецке

В Липецке скоро появится новое граффити с пожарными, изображение украсит торец дома № на улице Теперика. Художники уже разработали эскиз. Там будет изображен сотрудник МЧС с ребенком на руках на фоне пожарной машины, граффити будет видно с дороги со стороны улицы Катукова.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, граффити приурочено к 30-летнию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидацию стихийных бедствий.

Само изображение держат в тайне. Известно только, что работать над ним начнут уже со следующей недели. Если позволит погода, граффити закончат за две недели.