Липчанину грозит 2 года за нападение с ножом на супругу

В Липецкой области будут судить за домашнее насилие жителя Усманского района. Супруги брак не регистрировали, но жили вместе около 7 лет. Согласно материалам дела, в один из вечеров пьяный глава семейства затеял с женой ссору.

Во время конфликта глава семейства схватил женщину за шею и изрезал ей грудь ножом. К счастью, раны оказались неглубокие, вред здоровью оценили легкий. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 115 УК – умышленное причинение вреда, с использованием оружия.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, доказательств собрали достаточно и дело передали в суд. Мужчине грозит максимум до двух лет тюрьмы, минимум – обязательные работы.