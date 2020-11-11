За сутки 11 ноября коронавирусом в Липецкой области заразились 96 человек

В Липецке остается напряженная ситуация по коронавирусу. По данным на 11 ноября 2020 года в Липецкой области COVID-19 заразились 96 жителей региона, сутками ранее было 98. Общее число зараженных с начала пандемии достигло 9 130 человек. На долю самого Липецка приходится 44% от общего числа зараженных по региону.

За весь период выздоровели 7235 человек, 80 жителей области умерли. Около 1800 остаются на лечении. Большая часть из них лечатся дома, поскольку переносят вирус в легкой форме. В ковидных госпиталях с диагнозом «коронавирусаня инфекция» лежат около 500 человек.