В Липецке на пересечении улиц Гагарина, Ленина и Студеновская появится светофор

В Липецке рядом со школой №26 установили новые дорожные знаки. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в районе остановки "улица Ленина" на Воронежском шоссе появились знаки "Дети", "Искусственная неровность", а также ограничение скорости до 40 км/ч. А в этот четверг, 12 ноября, на участке начали обустраивать искусственную неровность в форме трапеции. Ее совместили с пешеходным переходом. Так липчанам будет безопаснее переходить через дорогу.

Скоро новый светофор появится на пересечении улиц Гагарина, Студеновская и Ленина. Сигнальный столб заработает только для машин. Пешеходного перехода здесь не будет. Участок признали аварийным, поэтому департамент дорожного хозяйства совместно с ГИБДД решил установить светофор.

Там же создают "направляющие" островки, которые разграничат полосы движения. Их будет два - 15 кв.м и около 25 кв.м. Островки выделят бордюром.