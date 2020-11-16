В Липецке на парковке у торгового центра потерял сознание и умер подросток

Трагедия произошла минувшим вечером, 15 ноября, на парковке у ТРЦ «Ривьера» в Липецке. Около 21.30 спасателям на телефон «112» позвонили очевидцы и сообщили, что 17-летнему парню стало плохо в машине «ВАЗ-2107». Диспетчер направил на место скорую помощь и полицию. Но медики уже ничем подростку помочь не смогли, на момент их приезда парень был мертв.

На место сразу выехала следственная группа регионального СКР. Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе ведомства, по факту смерти подростка сейчас проходит проверка. Предварительно известно, что насильственных признаков смерти или каких-либо криминальных проявлений не обнаружили.

В настоящее время проводится экспертиза для установления точной причины смерти. По словам приятелей подростка, накануне он жаловался на проблемы с сердцем.