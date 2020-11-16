Утром в мороз по Липецку ездил автобус с разбитым стеклом

По Липецку ездил автобус без стекла Фото: Юлия КЛЮЕВА

Этим утром, 16 ноября, липчане прокатились в автобусе №103 "Центральный рынок - Ленино" с ветерком. В прямом смысле. В салоне оказалось разбито стекло. А его осколки были рассыпаны по полу, а также валялись на пассажирском кресле.

Как сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе управления дорог и транспорта Липецкой области, стекло разбил один из пассажиров. Правда, шофер не сразу заметил неладное.

- В объяснительной водитель написал, что узнал о происшествии от пассажиров, - прокомментировали в региональном управлении. - Тогда он высадил липчан на ближайшей остановке "Музыкальное училище" и поехал на предприятие, перед этим связавшись с диспетчером.

Злодея уже ищут, в том числе, по видеокамерам. Пока информации о нем нет.