В Липецке силовики задержали адептов секты "Свидетели Иеговы"*

В Липецке возбудили 5 уголовных дел в отношении местных жителей в возрасте от 42 до 67 лет. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.282.2 и ч.2 ст.282.2 "Организация и участие в деятельности экстремистской организации". Липчан задержали.

По версии следствия, подозреваемые являются активными членами местной религиозной организации "Свидетелей Иеговы"*. Они организовывали собрания адептов секты, проповедовали, чтобы привлечь новых сторонников. Во время собраний они обсуждали с новичками религиозную нетерпимость к представителям других конфессий, пропагандировали превосходство своего учения над другими религиями. А также изучали литературу, включенную в федеральный список экстремистских материалов, собирали деньги.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, следователи совместно с полицейскими и при поддержке росгвардейцев провели 9 обысков. В ходе них изъяли запрещенную литературу, документы, предметы и электронные носители, имеющие значение для расследования уголовного дела.

*Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» – религиозное объединение, признанно экстремистским и запрещено на территории России.