В ночь на вторник в Липецке и области до 12 градусов мороза

В Липецк пришли морозы Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 17 ноября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный 6-11 м/с.

Ночью в регионе столбик термометра опустится до 12 градусов ниже ноля. Днем от 2 до 7 градусов мороза. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт.ст.

В среду, 18 ноября, синоптики прогнозируют ясную погоду в Липецке. Ночью около -6 градусов. В светлое время суток до 2 градусов мороза. Ветер юго-восточный с переходом на южный 6-8 м/с. Осадков не ожидается. Атмосферное давление будет расти и составит 770 мм рт.ст., а потом пойдет вниз.

Восход солнца в 7.49. Заход в 16.23.