Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 17 ноября 2020 года составило 88 человек. В этот вторник в региональном оперативном штабе сообщили о новых смертях от COVID-19. За минувшие сутки скончались двое - 54-летний житель Лебедянского района и 70-летняя женщина из Ельца.

Оба пациента лежали в инфекционном госпитале. У них диагностировали двустороннюю пневмонию, которую вызвал коронавирус.

У мужчины имелись заболевания сердечно-сосудистой системы, тяжелый сахарный диабет. У ельчанки - гипертоническая болезнь и заболевания сердечно-сосудистой системы. Медики констатировали смерти на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности.

Напомним, что за время пандемии в Липецкой области коронавирус обнаружили более чем у 9,6 тыс. жителей.