В Липецке водитель автобуса с пассажирами сломал забор и уехал с места ДТП

В Липецке уличная камера наблюдения сняла скрытое ДТП, которое произошло в районе проспекта Мира. Там, недалеко от площади, смял забор водитель пассажирского автобуса №322.

На записи видно, как городской транспорт притормаживает не на остановке и высаживает пассажира. Автобус встал почти впритык к бордюру у ограждения. Водитель открыл среднюю дверь, из салона вышла пенсионерка и транспорт тронулся дальше.

При этом водитель явно не рассчитал расстояние до забора и габариты транспортного средства. Выворачивая на дорогу, водитель задел задней частью хлипкий заборчик, смял три секции и благополучно уехал, испортив городское имущество и сам транспорт.