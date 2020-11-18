Автобус №30 будет ездить чаще по вечерам в Липецке

В Липецке автобусы №30 будут ходит чаще Фото: Юлия КЛЮЕВА

С этой среды, 18 ноября, в Липецке меняется расписание автобуса №30 "НЛМК - микрорайон "Елецкий". Количество автобусов на маршруте увеличится. По вечерам транспорт будет ходить чаще. Изменения вводятся на зимний период.

По данным пресс-службы мэрии, на дороги выйдет новый подвижной состав, который МУП "Липецкпассажиртранс" приобрел в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Напомним, что областной центр получил 32 новых автобуса. Машины низкопольные, с выдвижными пандусами. Работают на природном газе.

Более подробную информацию о расписании общественного транспорта можно получить по телефону 31-00-82. Либо на официальных сайтах городского департамента транспорта и МБУ "ЛГТК".