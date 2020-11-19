В зоопарке Липецка появилась верблюдица Амелия

В Липецком зоопарке пополнение Фото: Липецкий зоопарк

В зоопарке Липецка пополнение. В минувшую среду, 18 ноября, в областной центр прибыла верблюдица по кличке Амелия. Ее привезли из зоопарка Пензы.

Можно сказать, верблюдица еще совсем ребенок. Как сообщили в пресс-службе липецкого зверинца, ей всего полгода. А половозрелость у этих животных наступает в 2-3 года.

Амелию поселили в просторном карантинном вольере для копытных животных. Ее кормят сеном, овощами и овсом.

Напомним, что в зоопарке проводят конкурс на лучшую снежинку среди детей и внуков сотрудников. Поделка может быть выполнена из любого материале и в любой технике. Победителей выберут 22 декабря. Самые красивые и оригинальные снежинки украсят одну из фотозон на территории зверинца.